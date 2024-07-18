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13:07, 18 июля 2024Силовые структуры

ФСБ нашла в Херсонской области члена НВФ из Крыма

В Херсонской области ФСБ задержала члена «Крымско-татарского батальона»

Фото: РИА Новости

Сотрудники ФСБ нашли и задержали в Херсонской области участника незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом РЕН ТВ сообщили в региональном управлении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По данным спецслужб, он в 2016 году вступил в батальон, действовавший на территории Украины. В его рядах мужчина занимался перевозкой участников НВФ от мест проживания до блокпостов батальона. Он на допросе признал вину.

10 июня сообщалось, что в Крыму ФСБ задержала члена НВФ, являющегося гражданином России. Он в 2015 году проверял граждан и автотранспорт в пунктах пропуска на границе России и Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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