Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:28, 18 июля 2024Культура

Максим Фадеев собрался выпускать энергетик «Глюк'oZa»

Продюсер Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюк'oZa» для выпуска энергетика

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер и музыкант Максим Фадеев намерен выпускать под брендом «Глюк'oZa» безалкогольный энергетический напиток. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании Фадеева MALFA сообщает РБК.

«В планах — производство газированных энергетических безалкогольных напитков», — рассказали представители MALFA. Они также опровергли сообщения прессы о том, что под брендом «Глюк'oZa» могут начать выпускать алкоголь.

Фадеев также подал заявку на регистрацию мультипликационного персонажа, использующегося в символике группы «Глюк'oZa», как товарного знака. Заявка подана по 17 классам Международной классификации товаров и услуг, включая те, что допускают производство как алкогольных, так и безалкогольных напитков.

В конце 2023 года стало известно о планах Фадеева перезапустить группу «Глюк'oZa» без участия прежней вокалистки Натальи Чистяковой-Ионовой. Сам продюсер связал свой отказ от работы с артисткой с ее участием в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.

В июне 2024 года сообщалось, что ресторан Фадеева «У Дяди Макса» задолжал налоговой более 140 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Шульгин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские «Бастионы» отработали удары по целям на Балтике

      Путин поручил увековечить память экс-главы Верховного суда Лебедева

      Испанию обвинили в использовании государственного допинга на Олимпиаде-1992

      В Германии задержали угрожавшего Тейлор Свифт сталкера

      Депутат Госдумы показал видео с моментом нападения разбивших ему голову мигрантов

      Россиянин сжег BMW X6 из-за мошенников и попался

      Врач предупредила о сигнализирующих о слишком густой крови симптомах

      Названы детали нового пакета помощи Франции ВСУ

      Кузнецов расторг контракт с «Каролиной»

      Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше