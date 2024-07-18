Максим Фадеев собрался выпускать энергетик «Глюк'oZa»

Продюсер Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюк'oZa» для выпуска энергетика

Продюсер и музыкант Максим Фадеев намерен выпускать под брендом «Глюк'oZa» безалкогольный энергетический напиток. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании Фадеева MALFA сообщает РБК.

«В планах — производство газированных энергетических безалкогольных напитков», — рассказали представители MALFA. Они также опровергли сообщения прессы о том, что под брендом «Глюк'oZa» могут начать выпускать алкоголь.

Фадеев также подал заявку на регистрацию мультипликационного персонажа, использующегося в символике группы «Глюк'oZa», как товарного знака. Заявка подана по 17 классам Международной классификации товаров и услуг, включая те, что допускают производство как алкогольных, так и безалкогольных напитков.

В конце 2023 года стало известно о планах Фадеева перезапустить группу «Глюк'oZa» без участия прежней вокалистки Натальи Чистяковой-Ионовой. Сам продюсер связал свой отказ от работы с артисткой с ее участием в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.

В июне 2024 года сообщалось, что ресторан Фадеева «У Дяди Макса» задолжал налоговой более 140 тысяч рублей.