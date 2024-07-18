Госдеп США предложил миллионы долларов за информацию о российском журналисте

Госдеп США пообещал $10 млн за информацию о журналисте Малькевиче

Госдеп США пообещал миллионы долларов за информацию о председателе правления Фонда развития новых медиа, журналисте Александре Малькевиче и бывшем бухгалтере РИА ФАН Елене Хусяйновой. Об этом сообщается на странице ведомства в X.

Госдеп утверждает, что бухгалтер и журналист причастны к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах. В рамках специальной программы правительства Госдеп предложил 10 миллионов долларов за информацию об этих сотрудниках медиакомпаний.

«Если у вас есть информация о Малькевиче, Хусяйновой или связанных с ними организациях или физических лицах, причастных к вмешательству в выборы США, отправьте ее нам по электронной почте», — заявили в Госдепе.

Ранее сотрудница информационного пула основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Ксения Кацман рассказала о тревожном состоянии накануне мятежа. Она заявила, что обстановка среди сотрудников была напряженной.