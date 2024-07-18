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16:56, 18 июля 2024Экономика

Ингредиенты для окрошки подорожали

«Чек индекс»: набор продуктов для окрошки на квасе подорожал на 22 процента

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России подорожали все продукты питания, которые нужны для приготовления окрошки. Это выяснили эксперты «Чек индекс».

Они сравнили цены этих товаров в период с 1 по 10 июля 2024 года с аналогичным периодом 2023 года. Оказалось, что картофель подорожал на 20 процентов, квас и вареная колбаса — на 11 процентов, кефир — на 9 процентов, зеленый лук — на 7 процентов, огурцы — на 80 процентов, редис — на 25 процентов, сметана — на 8 процентов, укроп — на 24 процента. Десяток яиц вырос в цене на 40 процентов.

Таким образом получилось, что средний чек покупки товаров для окрошки на квасе в июне-июле 2024 года составил 862 рубля. Это на 22 процента больше, чем в 2023 году. Если потребитель предпочитает заменять квас кефиром, тогда средний чек составит 850 рублей.

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Если готовить окрошку на четыре порции по традиционному «советскому рецепту»: редис (300 граммов), картофель (400 граммов), яйца (5 штук), огурцы (300 граммов), колбаса вареная (300 граммов), сметана (100 граммов), квас (литр), лук и укроп (по одному пучку), то за это в среднем придется заплатить 685 руб. В прошлом году этот показатель был на 17 процентов ниже.

В годовом выражении популярность окрошки выросла (если опираться на продажи в общепите) на 34 процента.

В конце мая сообщалось, что продукты из базового набора для приготовления окрошки в России в среднем подорожали на 10 процентов. По сравнению с маем прошлого года сильнее прочих в цене вырос квас (на 20 процентов) и редис (на 17 процентов).

Кроме того, с 27 мая по 23 июня 2024 года продажи кваса в России выросли на 31,4 процента. Такую динамику эксперты объяснили в первую очередь жаркой погодой. Кроме кваса, россияне стали покупать больше воды, мороженого, холодного чая и газировки.

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