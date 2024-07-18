Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:51, 18 июля 2024Из жизни

Из мегалогова гремучих змей запустили круглосуточную трансляцию

В США среди двух тысяч гремучих змей установили веб-камеру ради их репутации

Фото: Alexander Wong / Shutterstock / Fotodom

В «мегалогове» гремучих змей в штате Колорадо, США, установили веб-камеру, чтобы показать положительные стороны вида и улучшить общественное мнение о его представителях. Об этом пишет Associated Press.

Профессор биологии Эмили Тейлор, возглавляющая проект, отметила, что логово на горном склоне в Колорадо является одним из самых больших, известных ученым. В нем обитают около двух тысяч змей. Там они прячутся от хищников в расщелинах и греются. Биологи скрывают точное местоположение «мегалогова», чтобы змей никто не тревожил.

По словам Тейлор, в августе гремучие змеи начнут рожать детенышей, и зрители смогут увидеть, что эти рептилии — хорошие матери. В отличие от сородичей, гремучие змеи действительно заботятся о детенышах и защищают их от хищников. Биолог назвала целью круглосуточной трансляции улучшение репутации «оклеветанных» рептилий. «Я пытаюсь заступиться за аутсайдеров и показать людям, что у гремучих змей есть и другая сторона, которая действительно достойна нашего восхищения», — объяснила она.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Трансляция позволяет зрителям наблюдать за полным циклом жизни змей. Так, они видели, как рептилии прятались от краснохвостых сарычей или как однажды змееныша из логова украла сорока. Тейлор подчеркнула, что проект поддерживает обратную связь. Женщина назвала это эффективной командной работой: иногда зрители замечают то, что пропустили ученые.

Ранее сообщалось, что фотоловушка в США запечатлела рысь, которая поймала на обед гремучую змею. «Кролики и зайцы, как правило, являются их любимой едой, но ядовитые змеи время от времени тоже попадают в меню», — прокомментировала фото сотрудница местного Департамента рыболовства и дикой природы.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      «13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа

      Мосгорсуд признал законным арест бывшего владельца крупнейшей лизинговой компании России

      Китай нарастил закупку в России еще одного товара

      Из мегалогова гремучих змей запустили круглосуточную трансляцию

      Доктор Мясников пожалел заразившегося коронавирусом Байдена

      Глава ЕК пообещала наладить процесс выдворения мигрантов из ЕС

      Звезда «Папиных дочек» раскрыла свой гонорар

      Украинец ранил ножом пограничника в Закарпатье

      Экс-вокалистка The Pussycat Dolls опубликовала фото в бикини

      Разведки США и Израиля обвинили Иран в возобновлении разработок ядерного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше