Из мегалогова гремучих змей запустили круглосуточную трансляцию

В США среди двух тысяч гремучих змей установили веб-камеру ради их репутации

В «мегалогове» гремучих змей в штате Колорадо, США, установили веб-камеру, чтобы показать положительные стороны вида и улучшить общественное мнение о его представителях. Об этом пишет Associated Press.

Профессор биологии Эмили Тейлор, возглавляющая проект, отметила, что логово на горном склоне в Колорадо является одним из самых больших, известных ученым. В нем обитают около двух тысяч змей. Там они прячутся от хищников в расщелинах и греются. Биологи скрывают точное местоположение «мегалогова», чтобы змей никто не тревожил.

По словам Тейлор, в августе гремучие змеи начнут рожать детенышей, и зрители смогут увидеть, что эти рептилии — хорошие матери. В отличие от сородичей, гремучие змеи действительно заботятся о детенышах и защищают их от хищников. Биолог назвала целью круглосуточной трансляции улучшение репутации «оклеветанных» рептилий. «Я пытаюсь заступиться за аутсайдеров и показать людям, что у гремучих змей есть и другая сторона, которая действительно достойна нашего восхищения», — объяснила она.

Трансляция позволяет зрителям наблюдать за полным циклом жизни змей. Так, они видели, как рептилии прятались от краснохвостых сарычей или как однажды змееныша из логова украла сорока. Тейлор подчеркнула, что проект поддерживает обратную связь. Женщина назвала это эффективной командной работой: иногда зрители замечают то, что пропустили ученые.

Ранее сообщалось, что фотоловушка в США запечатлела рысь, которая поймала на обед гремучую змею. «Кролики и зайцы, как правило, являются их любимой едой, но ядовитые змеи время от времени тоже попадают в меню», — прокомментировала фото сотрудница местного Департамента рыболовства и дикой природы.

