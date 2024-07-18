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16:23, 18 июля 2024Наука и техника

Обнаружена уникальная гигантская экзопланета

Nature: планета TIC 241249530 b превращается в горячий юпитер

Фото: wirestock / freepik

Астрономы Массачусетского технологического института и Университета штата Пенсильвания обнаружили уникальную экзопланету, которая постепенно превращается в горячий юпитер. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Экзопланета, названная TIC 241249530 b, находится в 1100 световых годах от Земли и вращается вокруг родительской звезды по эксцентричной или очень вытянутой орбите. Она периодически подходит очень близко к звезде (в 10 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу), а затем удаляется на значительное расстояние. Орбита этого газового гиганта имеет наибольший эксцентриситет среди всех изученных планет.

Ученые провели моделирование орбитальной динамики, учитывая гравитационные взаимодействия между планетой и ее звездой, а также влияние второй звезды, которая вместе с первой вращается вокруг общего центра масс в составе двойной системы.

Планета TIC 241249530 b имеет ретроградную орбиту, что означает, что она вращается в направлении, противоположном вращению ее звезды. Моделирование показало, что это является признаком миграции, когда орбита становится ближе к звезде. На этот процесс также влияет взаимодействие с двойной звездой.

Согласно прогнозам, через миллиард лет орбита TIC 241249530 b станет более круговой и близкой к звезде, что окончательно превратит планету в горячий юпитер. Температура на ней повысится до нескольких тысяч кельвинов, что сделает ее одним из самых горячих газовых гигантов среди известных.

Результаты подтверждают теорию, что горячие юпитеры могут формироваться в результате миграции с высоким эксцентриситетом — процесса, при котором планета постепенно перемещается на место посредством экстремальных изменений своей орбиты с течением времени. До этого астрономам было известно только об одной подобной планете — HD 80606 b. Этот ранний горячий юпитер, открытый в 2001 году, долгое время удерживал рекорд по самому высокому эксцентриситету орбиты.

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      Александр Еникеев
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