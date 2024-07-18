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11:06, 18 июля 2024Мир

Маск попросил Шольца объясниться из-за слов комика про покушение на Трампа

Маск попросил Шольца объяснить слова комика, одобрившего покушение на Трампа

Фото: David Swanson / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск попросил канцлера Германии Олафа Шольца объясниться из-за слов комика, одобрившего покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.

«Тот, кто желает ухода из жизни ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства? Что это такое?» — написал Маск.

Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию с заявлением немецкого комика Себастьяна Хотца, работающего на государственной радиостанции «Радио Берлина и Бранденбурга» (RBB). В нем Хотц сообщил, что ничто не дает ему большей надежды, чем слова Маска о своем возможном загадочном уходе из жизни. Комик также одобрял нападение на Трампа.

На данный момент со стороны немецкого канцлера комментариев не поступало.

Ранее Маск задумался о создании летающих доспехов после того, как пользователь Х призвал бизнесмена «тоже усилить меры безопасности» на фоне покушения на Трампа. В 2022 году Маск высказался насчет возможности ухода из жизни при загадочных обстоятельствах.

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