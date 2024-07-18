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13:23, 18 июля 2024Культура

Митя Фомин назвал худшие женские качества

Певец Митя Фомин заявил, что не стал бы встречаться с алчной девушкой

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Худшие женские качества в беседе в Пятым каналом назвал российский певец Митя Фомин. По его словам, он не стал бы встречаться с алчной и неискренней девушкой, которая не хочет трудиться.

По мнению артиста, отсутствие искренности сейчас стало «визитной карточкой» большинства девушек. «Очень сложно пригласить девушку на свидание, потому что сразу сыпятся вопросы: "Куда? Зачем? Что за ресторан?"», — посетовал Фомин.

Певец считает, что лучший пример отношений показан в советских романтических фильмах. Он стремится создать такие отношения, где присутствует много романтики, и в своей жизни.

Ранее стало известно, что Митя Фомин потратил порядка 30 миллионов рублей на ремонт в своей московской квартире, которую он купил около 10 лет назад.

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      Анастасия Алимпиева
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