Митя Фомин назвал худшие женские качества

Певец Митя Фомин заявил, что не стал бы встречаться с алчной девушкой

Худшие женские качества в беседе в Пятым каналом назвал российский певец Митя Фомин. По его словам, он не стал бы встречаться с алчной и неискренней девушкой, которая не хочет трудиться.

По мнению артиста, отсутствие искренности сейчас стало «визитной карточкой» большинства девушек. «Очень сложно пригласить девушку на свидание, потому что сразу сыпятся вопросы: "Куда? Зачем? Что за ресторан?"», — посетовал Фомин.

Певец считает, что лучший пример отношений показан в советских романтических фильмах. Он стремится создать такие отношения, где присутствует много романтики, и в своей жизни.

Ранее стало известно, что Митя Фомин потратил порядка 30 миллионов рублей на ремонт в своей московской квартире, которую он купил около 10 лет назад.