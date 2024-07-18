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12:26, 18 июля 2024Культура

Музей современного искусства в Петербурге обвинили в пропаганде нацизма

Музей «Эрарта» в Санкт-Петербурге обвинили в пропаганде нацизма

Фот: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге обвинили в пропаганде нацизма. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram.

Протокол по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ поступил в Василеостровский районный суд. Из материалов следует, что 6 мая 2024 года в учреждении публично демонстрировали соответствующую атрибутику.

«На четвертом этаже в экспозиции музея выявлена картина "Фестиваль", на которой изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах. Под картиной надпись красного цвета "Жыве Беларусь"», — говорится в сообщении Лебедевой.

Эксперты пришли к выводу, что указанный лозунг использовался коллаборационистским подразделением — 13-м Белорусским полицейским батальоном при СД. Также он использовался 30-й гренадерской (пехотной) дивизией «Ваффен-СС», наравне с нацистским партийным приветствием.

Ранее россиянин получил 30 дней ареста и 250 тысяч рублей штрафа за пропаганду нацизма.

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      Мария Рюрикова
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