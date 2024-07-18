Мужчины и женщины рассказали о самом странном сексе в своей жизни

Пользователи Reddit рассказали о самом странном сексе, который у них был. Своими историями они поделились в разделе /r/AskReddit.

Один мужчина рассказал о неожиданных травмах в постели со знакомой его друзей.

У другого пользователя были отношения с девушкой, не имевшей собственной комнаты. Ее часть дома была отгорожена чем-то вроде гобеленов, которые создавали ощущение приватности.

Однажды мы занимались сексом по-собачьи, потому что думали, что весь дом в нашем распоряжении. Вдруг появился ее дядя и позвал ее через гобелены. Он должен был знать, что происходит, но все равно позвал. Девушка начала разговаривать с ним, пока я все еще находился в ней. Тогда я понял, что один из углов гобелена отошел, и посмотрел на ее дядю сквозь щель — и увидел один-единственный сердитый глаз. TheLostEmi пользователь Reddit

Пользовательница с ником scottishcat88 рассказала об экспериментах молодости.

Когда я была намного моложе, мы с моим тогдашним парнем решили положить его телефон в пакет для сэндвичей, а затем засунуть его мне во влагалище. Затем он попробовал позвонить по нему, чтобы проверить, будет ли он вибрировать... но сигнала не было! scottishcat88 пользователь Reddit

Мужчина с ником Squarely_Round рассказал об опасной привязанности его партнерши к крайней плоти.

Однажды у меня была женщина, одержимая идеей надуть мою крайнюю плоть как воздушный шарик. Она наполняла ее воздухом и зажимала. Потом медленно разжимала с одной стороны, позволяя воздуху выйти наружу. Если она делала это правильно, то могла заставить его свистеть. Спустя несколько месяцев она попыталась сделать мне обрезание, пока я спал. Хотела забрать мою крайнюю плоть себе. Она также заставляла меня называть ее принцессой крайней плоти, что должно было стать тревожным сигналом Squarely_Round пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали о самых безумных поступках, которые они совершали ради секса. Один мужчина начал курить, чтобы познакомиться с девушкой, и не мог избавиться от зависимости 13 лет.