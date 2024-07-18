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15:24, 18 июля 2024Ценности

На Adidas подали в суд из-за трех полосок

Дизайнер Том Браун подал в суд на Adidas за эксплуатацию трех полосок

Фото: Unsplash

Спортивный бренд Adidas обвинили в угрозе креативной свободе модных дизайнеров из-за усилий компании по защите своих фирменных трех полосок. В суд обратился американский дизайнер Том Браун, сообщает Financial Times.

Известно, что между Adidas и модельером, руководящим одноименной маркой Thom Browne, возобновилась судебная тяжба в Лондоне. Браун, который регулярно использует четыре полоски в своих дизайнах, в 2021 году подал в суд на Adidas, требуя аннулировать несколько товарных знаков, связанных с тремя полосками.

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По мнению обвинителя, спортивный бренд фактически пытается установить монополию на использование полос на одежде. Adidas, в свою очередь, подали встречный иск против Thom Browne за предполагаемое нарушение товарных знаков марки путем продажи спортивной и повседневной одежды с четырьмя полосками. Дизайнера Thom Browne обвинили в эксплуатации репутации и имиджа Adidas.

В августе 2023 года сообщалось, что Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов. Генеральный директор марки Бьорн Гулден заявил, что компания находится в процессе закрытия торговых точек в стране.

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      Майя Пономаренко
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