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14:46, 18 июля 2024Ценности

Одно неожиданное сочетание обуви и одежды стало трендом лета

Vogue: шорты Adidas в сочетании с черными лоферами стали трендом лета 2024 года

Фото: @eliannaarvizu

Одно неожиданное сочетание обуви и одежды стало трендом лета 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия журнала Vogue.

Отмечается, что модные инфлюэнсерши пристрастились к образам, которые состоят из ставших классикой черных лоферов и спортивных шортов бренда Adidas. При этом особую популярность обрели данные шорты красного цвета.

В свою очередь, журналисты посоветовали комбинировать указанные предметы гардероба с белыми топами на тонких бретелях с рюшами и бантами, футболками, оверсайз-рубашками и длинными белыми носками.

Ранее в июле сообщалось, что модное течение garden girl («девушка-садовница») неожиданно обрело популярность у молодежи.

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      Алина Гостева
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