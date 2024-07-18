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23:20, 18 июля 2024Мир

Орбан указал на изоляцию ЕС и США Глобальным югом из-за Украины

Орбан заявил, что ЕС и США лишились признания Глобального юга из-за Украины

Фото: Hollie Adams / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собрал отчет для главы Евросовета Шарля Мишеля о поездке в Россию, Украину, США и Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

В докладе политик указал, что трансатлантическое сообщество лишилось признания со стороны Глобального Юга и стало глобально изолированным из-за позиции по Украине. «Я предлагаю начать обсуждение начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг», — написал он.

Ранее Орбан указал, что США, Европейский союз (ЕС), Турция и Китай являются четырьмя игроками, способными повлиять на Украину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. При этом он отметил, что в ближайшем будущем интенсивность конфликта будет только расти. По словам венгерского премьера, стороны не станут искать способ остановить боевые действия без существенного внешнего вмешательства.

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      Марина Совина
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