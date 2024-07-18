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00:39, 18 июля 2024Россия

Освобожденные из плена российские военные прибыли в Москву

«Звезда»: освобожденные из плена российские военные прибыли в Москву

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные, которых освободили из плена, прибыли в Москву, сообщает телеканал «Звезда»

Их доставили в столицу для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Обмен с Украиной был осуществлен по формуле «95 на 95».

О возвращении военных 17 июля, сообщили в министерстве обороны. Переговоры проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В ходе обмена пленными с Украиной велось обсуждение различных гуманитарных акций, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Среди обсуждений с представителем офиса украинского омбудсмена также затрагивались темы, связанные с воссоединением семей. «Участвуя в этом процессе, мы видим как непросто идет диалог. И еще немало наших военнослужащих остается в украинском плену», — отметила она .

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      Сергей Грехов
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