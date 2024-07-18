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09:41, 18 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы узнать об утечке пароля

Киберэксперт Никуличев: специальные сервисы помогут узнать об утечке пароля

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Продакт-менеджер компании R-Vision Виктор Никуличев назвал россиянам способы узнать об утечке пароля. В беседе с «Лентой.ру» он сообщил, что специальные сервисы помогут выяснить, оказались ли личные данные в открытом доступе.

Чтобы узнать, произошла ли утечка пароля, киберэксперт посоветовал использовать сервис Have I been pwned. По его словам, этот сайт показывает, была ли скомпрометирована электронная почта и нужно ли менять пароль.

«Также есть сайт monitor.mozilla, где можно внести свои данные. Сервис будет отправлять уведомления об утечках, если ваши онлайн-аккаунты окажутся в базе украденных данных», — рассказал Никуличев.

Если выяснится, что злоумышленники получили доступ к личным данным, нужно немедленно сменить пароль. Специалист рекомендовал придумывать сложные пароли и регулярно менять их. Также, как отметил Никуличев, необходимо использовать двухфакторную аутентификацию.

Помимо этого, эксперт предостерег от входа в учетные записи при подключении к общественному Wi-Fi. «Также важно следить за новостями об утечках данных и обновлять свои пароли, если есть подозрение на компрометацию», — добавил он.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили, что мошенники начали красть у россиян аккаунты пользователей игры Hamster Kombat. Уточнялось, что злоумышленники присылают игрокам ссылки на фишинговый ресурс.

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      Олег Давыдов
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