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15:25, 18 июля 2024Забота о себе

Перечислены развивающиеся из-за курения вейпов тяжелые болезни

The Sun: из-за вейпинга могут развиться болезни сердца, легких и мозга

Фото: Duncan Shaffer / Unsplash

Многие курильщики выбирают электронные сигареты в стремлении снизить негативное воздействие вредной привычки на организм, однако электронные сигареты также наносят удар по организму. Развивающиеся из-за вейпов тяжелые болезни, перечислило издание The Sun со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

По данным специалистов, из-за вейпов могут развиться раздражение горла и полости рта, появиться головная боль, тошнота и кашель. Также курение электронных сигарет становится причиной развития кариеса.

Одним из самых грозных осложнений вейпинга исследователи называют замедление развития мозга, болезни легких и сердца.

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      Вера Владзиевская
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