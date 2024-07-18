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09:21, 18 июля 2024Силовые структуры

Полиция задержала охотившихся за ювелирными украшениями воров-домушников

В Ставропольском крае МВД задержало российских воров-домушников

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Ставропольском крае оперативники задержали двоих россиян, подозреваемых в серии краж. Об этом в четверг, 18 июля, сообщило в своем Telegram-канале МВД Медиа.

По данным полиции, два уроженца Краснодарского края охотились за ювелирными изделиями, а чтобы отвести подозрения, действовать предпочитали в соседнем регионе. Они присматривали подходящие дома, а затем в отсутствие хозяев проникали внутрь и похищали украшения, которые потом перепродавали третьим лицам. Воры-домушники успели совершить восемь краж, сумма похищенного превысила 3,5 миллиона рулей.

При обысках у подельников изъяли несколько десятков наименований ювелирных изделий, телефоны и другие вещественные доказательства.

Ранее в Санкт-Петербургезадержали россиянина, обвиняемого в краже в крупном размере.

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      Владимир Седов
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