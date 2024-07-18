Появилось приложение для предсказания длины пениса по фото мужчины

Эстонская предпринимательница Триин Рандлоо разработала приложение для предсказания размера и формы пениса по фотографии руки мужчины. Об этом пишет New York Post.

Всего приложение знает семь типов пенисов: банан, изогнутый, огурец, большой ствол, большая головка, гриб или карандаш. Стоимость пользования составляет чуть более трех долларов в месяц (около 300 рублей).

Рандлоо утверждает, что в разработке участвовала команда анатомов и физиотерапевтов. По ее словам, идея родилась, когда ученые объяснили ей, «что по пропорциям рук можно определить, что находится в штанах, и что если пропорции вашего тела совпадают с пропорциями тела вашего партнера, то вероятность яркой сексуальной жизни возрастает».

Журналисты New York Post протестировали приложение на руке одного из коллег. Эксперимент провалился: описание, которое выдало приложение, оказалось неправильным.

Ранее сообщалось, что мужчины из Латвии и Литвы опережают по длине пениса жителей других стран, в прошлом входивших в СССР. Средняя длина пениса в России, по данным World Populationr Review, составляла 14,16 сантиметра.