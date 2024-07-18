Телеведущий Познер назвал враньем сообщения о госпитализации из-за рака

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на сообщения о госпитализации из-за рака. В посте, опубликованном в Telegram, он назвал эту информацию враньем.

«В СМИ появилась информация, что я попал в больницу и у меня якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни — полное вранье», — написал Познер.

Журналист подчеркнул, что он абсолютно здоров. Познер добавил, что сейчас находится на международном семинаре.

Ранее слухи о госпитализации телеведущего опровергла его жена Надежда Соловьева. Она назвала чушью информацию о том, что журналист попал в больницу из-за рака.

О том, что Познер был госпитализирован, сообщил Mash. Утверждалось, что у журналиста диагностировали злокачественную эпителиому (опухоль) кожи. По данным СМИ, в июне телеведущий прошел курс химиотерапии.