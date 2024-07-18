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09:06, 18 июля 2024Интернет и СМИ

Жена Познера опровергла сообщения о его госпитализации

Жена Познера опровергла информацию о том, что его госпитализировали из-за рака

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Жена известного журналиста и телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла информацию о том, что ее мужа госпитализировали из-за рака. Об этом она сообщила RT.

Она назвала чушью сведения о том, что телеведущий попал в больницу из-за онкологического заболевания. Она также заявила, что Познер не проходил химиотерапию.

При этом Соловьева не уточнила, что сейчас находится Познер.

Ранее СМИ сообщали, что журналист попал в больницу. Отмечалось, что ему диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Также в сообщении говорилось, что в июне Познер прошел курс химиотерапии, а в настоящее время наблюдается у онколога.

До этого Познер рассказывал, что дважды справился с онкологическими заболеваниями.

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      Мария Большакова
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