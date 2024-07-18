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08:40, 18 июля 2024Интернет и СМИ

Владимир Познер попал в больницу

Mash: Владимир Познер попал в больницу, ему диагностировали рак кожи
Владимир Познер

Владимир Познер. Фото: Tatiana Gomozova / Reuters

Телеведущий Владимир Познер попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 90-летнему журналисту диагностировали злокачественную эпителиому кожи. В июне Познер обратился за медицинской помощью, пожаловавшись на самочувствие. Ему провели курс химиотерапии — не менее суток телеведущий находился под капельницами. В настоящее время он наблюдается у онколога.

По словам самого Познера, впервые у него диагностировали онкологическое заболевание в 59 лет в Нью-Йорке. Тогда у журналиста обнаружили рак простаты и успешно его прооперировали. В 80 лет ему диагностировали рак кишечника.

Ранее Познер подтверждал, что дважды перенес рак и каждый раз сумел победить опасную болезнь. Он также делился подробностями двойного исцеления от онкологии.

Познер отпраздновал свой 90-летний юбилей в Стамбуле. Он устроил частную вечеринку 1 апреля, на которую пригласил Константина Богомолова, Николая Цискаридзе и других деятелей культуры.

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      Марина Совина
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