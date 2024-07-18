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20:54, 18 июля 2024Россия

При пожаре на российском предприятии пострадали люди

Три человека пострадали при пожаре на мебельной фабрике в Ростове-на-Дону

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Ростове-на-Дону три человека пострадали при пожаре на мебельной фабрике. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По предварительным данным, среди них есть рабочие цеха. Двоих госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, еще одного повезли в травмпункт.

Отмечается, что спасателям удалось локализовать пожар, который достиг 100 квадратных метров. На месте работают больше 50 специалистов.

Ранее стало известно, что на территории входящего в список предприятий военно-промышленного комплекса завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. На выложенных кадрах видно, как над территорией предприятия поднимаются мощные клубы серого дыма.

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      Никита Абрамов
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