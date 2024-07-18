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19:36, 18 июля 2024Россия

Путин поручил увековечить память экс-главы Верховного суда Лебедева

Путин подписал указ об увековечивании памяти экс-главы Верховного суда Лебедева

Фото: omsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил увековечить память экс-главы Верховного суда (ВС) Вячеслава Лебедева. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности Путин постановил кабмину России порекомендовать московскому правительству рассмотреть вопросы установления мемориальной доски на доме, где жил Лебедев, а также присвоить имя бывшего главы скверу в столице.

17 апреля Совет Федерации назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда. До этого 4 апреля комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Подносовой на пост главы ВС.

Подносова стала первой женщиной, возглавившей Верховный суд. Нового председателя ВС в России начали искать в марте. 23 февраля не стало Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС с 1991 года.

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      Никита Абрамов
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