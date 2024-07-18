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17:10, 18 июля 2024Путешествия

Раскрыты самые безопасные страны для российских туристов

Турция оказалась одной из самых безопасных стран для российских туристов

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Одной из самых безопасных стран для российских туристов оказалась Турция. Об этом свидетельствует статистика страховой компании ЕВРОИНС, которую раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным источника за первое полугодие 2024 года, только 8 из 1000 путешественников (0,84 процента) в Турции и Египте обращаются за медицинской помощью по страховкам. На Кубе, в Доминикане и самой опасной стране мира — Венесуэле — этот показатель достигает 1,01 процента.

Чуть больше страховых случаев фиксируется в Объединенных Арабских Эмиратах — 1,04 процента. При этом наиболее опасными для россиян странами оказались Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Индонезия, там частота обращений по страховке достигает 2,65 процента.

Ранее две российские туристки пожаловались на полицейских, которые жестоко избили их в аэропорту Антальи. В ходе потасовки одной из путешественниц вырвали ногти.

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      Мария Борисова
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