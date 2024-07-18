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10:48, 18 июля 2024Экономика

Россиян предупредили о новых рисках покупки квартир в новостройках

РИА: отсудить деньги у застройщика за ненадлежащее качество жилья стало сложнее

Фото: Кирилл Пономарёв / Лента.ру

В 2024 году отсудить деньги у застройщика за ненадлежащее качество квартиры стало сложнее. О новых рисках покупки жилья в новостройках предупредили россиян опрошенные РИА Новости эксперты.

Дело в том, что правила приемки квартир временно изменились. До 31 декабря 2024 года действует постановление, согласно которому срок устранения недостатков девелопером увеличен с 45 до 60 дней. Кроме того, существенные замечания примут только в случае, если квартира была осмотрена сторонним специалистом, имеющим профильное образование и значащимся в списках НОПРИЗ или НОСТРОЙ.

У дольщиков также теперь нет права сразу потребовать возмещения расходов на устранение недостатков и уменьшения цены договора — у застройщика есть основания отказать в выплате, пообещав, что работы он произведет самостоятельно.

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Эксперты пояснили, что существенные недостатки квартиры — те, которые делают ее непригодной для проживания. К несущественным, например, могут относиться окалины на стеклах, царапины на дверных коробках и отклонение стен по вертикали.

«И если раньше в случае выявления несущественных недостатков дольщик мог не подписать акт и ждать, пока застройщик устранит замечания, то теперь его все же придется подписать, зафиксировав моменты, подлежащие устранению со стороны застройщика», — пояснил основатель компании «Базис Недвижимость» Артем Глухих.

Второй момент — это постановление правительства РФ №326, на основании которого до конца 2024 года застройщики освобождаются от выплаты неустоек и пеней не только за просрочку в передаче квартиры, но и за ненадлежащее качество, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что россиянам стало сложнее купить маленькие квартиры в новостройках — малогабаритное жилье на первичном рынке в стране подорожало в среднем на 14,6 процента за год.

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      Нина Ташевская
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