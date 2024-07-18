Россиян призвали мыть яйца и овощи перед готовкой

Иммунолог Польнер: для профилактики сальмонеллеза надо мыть яйца и овощи

Иммунолог-аллерголог Мария Польнер дала россиянам рекомендации по профилактике сальмонеллеза — опасного инфекционного заболевания, поражающего желудочно-кишечный тракт и другие органы и системы организма. Ее слова передают «Известия».

По словам Польнер, заражение сальмонеллезом чаще всего происходит через пищу или воду, а также от животных и контактно-бытовым путем. При этом в последнее время заболевание стало устойчивее к антибиотикам, поэтому хуже поддается лечению.

В связи с этим врач призвала россиян обязательно мыть сырые яйца и овощи перед приготовлением, термически обрабатывать продукты питания и тщательно мыть посуду и разделочный инвентарь. Также, по ее словам, важно соблюдать сроки хранения пищи, пить только фильтрованную воду, регулярно мыть руки.

Польнер указала, что сальмонеллез развивается быстро: инкубационный период составляет от нескольких часов до нескольких дней. «Течение заболевания может быть легким (кратковременное повышение температуры, стул до пяти раз в день), среднетяжелым (температура до 39 градусов, частый жидкий стул, симптомы обезвоживания), тяжелым (сильное обезвоживание, температура до 40 градусов, многократная рвота, жидкий стул)», — предупредила врач.

15 июля из хостела на Дмитровском шоссе в Москве были госпитализированы 17 человек с признаками пищевого отравления. Они употребили в пищу шаурму из точки быстрого питания. Им поставили диагноз сальмонеллез.