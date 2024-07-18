Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:40, 18 июля 2024Забота о себе

Россиян призвали мыть яйца и овощи перед готовкой

Иммунолог Польнер: для профилактики сальмонеллеза надо мыть яйца и овощи

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Иммунолог-аллерголог Мария Польнер дала россиянам рекомендации по профилактике сальмонеллеза — опасного инфекционного заболевания, поражающего желудочно-кишечный тракт и другие органы и системы организма. Ее слова передают «Известия».

По словам Польнер, заражение сальмонеллезом чаще всего происходит через пищу или воду, а также от животных и контактно-бытовым путем. При этом в последнее время заболевание стало устойчивее к антибиотикам, поэтому хуже поддается лечению.

В связи с этим врач призвала россиян обязательно мыть сырые яйца и овощи перед приготовлением, термически обрабатывать продукты питания и тщательно мыть посуду и разделочный инвентарь. Также, по ее словам, важно соблюдать сроки хранения пищи, пить только фильтрованную воду, регулярно мыть руки.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Польнер указала, что сальмонеллез развивается быстро: инкубационный период составляет от нескольких часов до нескольких дней. «Течение заболевания может быть легким (кратковременное повышение температуры, стул до пяти раз в день), среднетяжелым (температура до 39 градусов, частый жидкий стул, симптомы обезвоживания), тяжелым (сильное обезвоживание, температура до 40 градусов, многократная рвота, жидкий стул)», — предупредила врач.

15 июля из хостела на Дмитровском шоссе в Москве были госпитализированы 17 человек с признаками пищевого отравления. Они употребили в пищу шаурму из точки быстрого питания. Им поставили диагноз сальмонеллез.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба. Его обвиняют в получении взятки на миллионы рублей

      В США назвали сроки выхода Байдена из предвыборной гонки

      Украина назвала объем расходов на оборону до конца года

      В российском городе ребенку с инвалидностью пришлось ползти по лестнице в спортшколу

      В Госдуме одобрили предоставление ФСБ новых возможностей в отношении сотрудников

      В подконтрольной Киеву Херсонщине потребовали предупреждать о визитах заранее

      «Это чревато серьезными последствиями». Из Евросоюза захотели сделать военный блок. Почему он не сможет заменить НАТО?

      Украина подписала соглашения о безопасности со Словенией и Чехией

      В Okko оценили передачу «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Испании

      Депутата Европарламента вывели с заседания в наморднике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше