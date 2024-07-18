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11:38, 18 июля 2024Россия

Россиянам начали приходить уведомления о штрафах за посещение некоторых сайтов

Baza: россиянам начали приходить уведомления о «штрафах» за посещение сайтов

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Россиянам начали приходить уведомления о «штрафах» за посещение некоторых сайтов. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

По данным издания, пользователи могут увидеть всплывающее окно, которое предупреждает о том, что их якобы заблокировали за посещение сайтов, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России, и теперь им грозит уголовное дело и выезд «следственно-оперативной группы» для задержания.

Чтобы этого не произошло, аферисты предлагают заплатить штраф в размере 5,5 тысячи рублей. Причем деньги нужно перевести якобы на карту Министерства внутренних дел.

Такое окно с предупреждением может всплыть во время посещения небезопасных сайтов, предупреждает Baza.

Ранее россияне стали получать от мошенников уведомления об оплате «налога на СВО». Отказаться от его уплаты предлагали, перейдя по фишинговой ссылке, которая давала аферистам возможность снять деньги с банковского счета пострадавшего.

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      Елена Торубарова
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