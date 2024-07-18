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09:42, 18 июля 2024Спорт

Россиянка-чемпионка ОИ поедет на Игры-2024 в Париже со сборной Китая

Россиянка-чемпионка ОИ Близнюк поедет на Игры-2024 в Париже со сборной Китая
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк поедет на летние Игры-2024 в Париже со сборной Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянка включена в состав китайской делегации в качестве тренера сборной по художественной гимнастике. Она с 2022 года тренирует команду Китая в групповых упражнениях.

Под руководством Близнюк китаянки взяли золотые медали на чемпионате мира-2023. Сборная России в соревнованиях участия не принимала.

30-летняя Близнюк вместе со сборной России завоевала золотые медали в групповых упражнениях на Играх-20212 и 2016 годов. Она также является серебряным призером Олимпиады-2020 в этом виде программы.

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      Алексей Гусев
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