Россиянка задержана по делу о госизмене за сотрудничество с Украиной

ФСБ уличила в госизмене жительницу Ижевска за сбор данных для Украины

Сотрудники ФСБ уличили в госизмене жительницу Ижевска, которая начала сотрудничать с украинскими спецслужбами. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

Женщина задержана в рамках возбужденного против нее уголовного дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По данным следствия, она установила контакт с представителем украинской разведки и стала заниматься сбором данных об объектах оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории республики Удмуртия. Предоставленная ею информация могла быть использована противником для совершения диверсий.

Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

17 июля сообщалось, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене в отношении 22-летнего жителя Пензенской области, сделавшего пожертвования Вооруженным силам Украины.