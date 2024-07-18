Россиянка задержана по делу о госизмене за сотрудничество с Украиной

Сотрудники ФСБ уличили в госизмене жительницу Ижевска, которая начала сотрудничать с украинскими спецслужбами. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.
Женщина задержана в рамках возбужденного против нее уголовного дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По данным следствия, она установила контакт с представителем украинской разведки и стала заниматься сбором данных об объектах оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории республики Удмуртия. Предоставленная ею информация могла быть использована противником для совершения диверсий.
Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
17 июля сообщалось, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене в отношении 22-летнего жителя Пензенской области, сделавшего пожертвования Вооруженным силам Украины.