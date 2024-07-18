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07:57, 18 июля 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась с супругом из-за упреков в симпатии к другим мужчинам

Под Красноярском женщина убила мужа, так как он упрекнул ее в симпатии к другим

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

В Красноярском крае 52-летняя местная жительница расправилась с 60-летним супругом, так как он упрекал ее в симпатии к другим мужчинам. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, 14 июля в доме на улице Центральная деревни Терское Канского района россиянка поссорилась с мужем. Он ревновал возлюбленную и злился, что она испытвает чувства к другим кавалерам. В разгар конфликта женщина схватила нож, которым чистила картошку, и вонзила в грудь пострадавшего. Он не выжил.

Нападавшую задержали. Против нее возбуждено дело по части 1 статьи 105 (Убийство) УК РФ. Сейчас подозреваемая находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Новокузнецке суд арестовал 38-летнего местного жителя, изрезавшего женщину-консьержа.

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      Екатерина Кашурникова
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