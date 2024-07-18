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12:16, 18 июля 2024Ценности

Россиянки раскрыли отношение к наличию бороды у мужчин

KP.RU: 76 процентов россиянок сочли непривлекательными мужчин с бородой

Фото: Unsplash

Российские женщины раскрыли отношение к наличию бороды у мужчин. Соответствующий опрос и его итоги появились на сайте KP.RU.

76 процентов респонденток сочли представителей противоположного пола с данным видом растительности на лице непривлекательными. Они отметили, что борода подходит не всем, затрудняет гигиену и вызывает неприятные чувства при поцелуе.

«Бороду должны носить те, кому она действительно идет и кто без нее выглядит хуже, а не все поголовно, отдавая дань моде. Скажу от лица большинства женщин: мы не в восторге, когда при поцелуе все колется и щекочет», — заявила одна из опрошенных.

В то же время 19 процентов россиянок предпочли мужчин с бородой. По их мнению, она придает брутальности образу. В свою очередь, пять процентов девушек отметили, что не учитывают данный пункт при оценке человека.

Ранее в июле аналитики ювелирного бренда Sokolov раскрыли сумму трат россиянок на подарки для мужчин.

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      Алина Гостева
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