Российские компании стали заранее готовиться к уходу ценных сотрудников

«Ъ»: компании РФ стали чаще создавать резерв кандидатов на фоне кадрового голода

На фоне усиления кадрового голода российские компании стали чаще формировать резерв соискателей на должность. Подобным образом организации заранее готовятся к уходу ценных сотрудников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ряда фирм по поиску персонала.

Как отметили собеседники газеты, подобная тенденция начала формироваться в последнее время на фоне общей нехватки кадров на российском рынке труда. Компании хотят заранее перестраховаться на случай потери ключевых работников. На этом фоне компании по подбору персонала стали предоставлять новую услугу — формирование внешнего резерва.

Подобная схема предполагает выдачу заинтересованной компании списка потенциальных кандидатов на необходимую им позицию. В фирмах по подбору персонала называют такую практику «кадровой лидогенерацией». При этом в задачи таких организаций не входит обязательное трудоустройство подобранных соискателей. Кроме того, кадровики оставляют за собой право предоставлять один и тот же список кандидатов различным предприятиям, заключается в материале.

Ранее в России назвали еще одно последствие усиления кадрового голода в стране. В аналитической записке консалтинговой фирмы «Росэксперт», в частности, указывалось на рост расходов российских компаний на привлечение массового персонала. Согласно ожиданиям аналитиков, по итогам этого года подобные траты могут сравняться с расходами на подбор руководителя.