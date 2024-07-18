Российский военный два года уклонялся от службы и получил 6,5 года колонии

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы Дмитрия Косолапова за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.
По данным ведомства, мужчина решил отдохнуть от службы и 5 декабря 2022 года не вернулся в часть из отпуска. Его задержали и доставили в военную комендатуру лишь спустя два года — 5 февраля 2024 года
Отмечается, что Косолапов будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Василия Тарасова за временное уклонение от службы.