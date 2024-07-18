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09:04, 18 июля 2024Силовые структуры

Российский военный два года уклонялся от службы и получил 6,5 года колонии

В Абакане военного осудили на 6,5 года за уклонение от службы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы Дмитрия Косолапова за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, мужчина решил отдохнуть от службы и 5 декабря 2022 года не вернулся в часть из отпуска. Его задержали и доставили в военную комендатуру лишь спустя два года — 5 февраля 2024 года

Отмечается, что Косолапов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Василия Тарасова за временное уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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