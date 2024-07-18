Самый большой скелет стегозавра ушел с молотка за рекордные четыре миллиарда рублей

Самый большой скелет стегозавра продали на аукционе за рекордную сумму

Самый большой и наиболее полный скелет стегозавра в истории по имени Апекс был продан на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму. Об этом пишет The Guardian.

В 2022 году скелет Апекса нашел профессиональный охотник за останками динозавров Джейсон Купер. Он и его друзья собрали примерно 70 процентов костей, что для стегозавров на редкость много. Длина найденного динозавра от макушки до кончика хвоста составляет восемь метров, рост — 3,5 метра

Купер решил продать стегозавра. Он несколько лет готовил соответствующую сделку совместно с аукционным домом Sotheby’s. Ожидалось, что Апекса купят за четыре-шесть миллионов долларов, однако в итоге он ушел с молотка за 44,6 миллиона долларов (четыре миллиарда рублей). Такая стоимость сделала его самой дорогой проданной окаменелостью.

Кто теперь владеет скелетом — неизвестно. Предполагается, что анонимный покупатель передаст стегозавра во временное пользование одному учреждению в США. На аукционе он заявил: «Апекс родился в Америке — в Америке и останется!»

Ранее сообщалось, что до Апекса самой дорогой из когда-либо приобретенных окаменелостей был скелет тираннозавра Стэна. Аукционный дом Christie's продал его за 31,8 миллиона долларов.

