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17:01, 18 июля 2024Мир

В России оценили шаги мирной инициативы Венгрии по Украине

Депутат Чепа: в урегулировании украинского конфликта не все зависит от Орбана
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В вопросе мирного урегулирования украинского конфликта не все зависит от желания России и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат оценил шаги мирной инициативы Венгрии.

«Мы видим, какие шаги были сделаны. Это и поездка Орбана в Киев, и в Москву, и в Пекин, и в Вашингтон. Обсуждение этих событий в Европе. В этом плане Орбан показал большую работоспособность. Он встретился с руководителями стран, определил позицию и в том числе предложил Венгрию как площадку для проведения переговоров», — перечислил Чепа.

Депутат отметил, что страны по-разному отнеслись к инициативе венгерского лидера, в то время как Россия подтвердила свое желание сесть за стол переговоров.

«Я напомню, что Венгрия сейчас является председателем в Евросовете. Поэтому, чем закончится такая инициатива, я не знаю. К сожалению, не все зависит от Орбана и наших желаний. Но его стремление надо приветствовать», — заключил он.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирная инициатива по Украине «движется хорошо» и все запланированные шаги по ее реализации были сделаны. Он подчеркнул, что суть его концепции отличается от подхода, где Европейский союз — это «не исполнитель внешней политики США».

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