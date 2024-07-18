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09:16, 18 июля 2024Россия

Стало известно о скором посещении Госдумы Медведевым

«Ведомости»: зампред Совбеза Дмитрий Медведев 29 июля посетит Госдуму

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в скором времени посетит Госдуму. Об этом сообщили «Ведомостям» три парламентария.

Как стало известно от собеседников, бывший президент прибудет в нижнюю палату парламента 29 июля. Один из источников подчеркнул, что такая встреча у членов фракции «Единой России» будет впервые за долгое время.

«В целом роль председателя партии сейчас начинает усиливаться. Это многие заметили. Поэтому неудивительно, что Медведев решил встретиться и с депутатами», — отметил он.

В первую очередь важна символическая процедура представления временно исполняющего обязанности секретаря генсовета единороссов Владимира Якушевана высоком уровне, предположил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. По его мнению, назначение Якушева на этот пост было неожиданным.

Ранее Медведев рассказал, что умение врать является главной отличительной чертой западных политиков.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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