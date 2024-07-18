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09:46, 18 июля 2024Россия

Стало известно о закрытии всех детсадов в российском регионе на границе с Украиной

Mash: в Белгородской области все детсады в 20 км от границы с Украиной закрылись

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Все детские сады в 20 километрах от границы с Украиной закрыли в Белгородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, причина в участившихся обстрелах со стороны украинской армии. Накануне два дрона сбросили взрывчатку рядом с садиками в Белгородской области.

Предположительно, данная мера должна затронуть 50 тысяч человек. Детсады прекратят работать в поселках Октябрьский, Никольское, Таврово, Ясные Зори. Причем ранее зона ограничивалась пятью километрами. Жители ежедневно возят малышей в Белгород, узнал Mash.

С 23 июля власти Белгородской области решили ограничить въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается крайне сложная оперативная ситуация.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в Белгородском районе ограничат въезд в села Вергилевка, Щетиновка и хутор Валковский, в Борисовском — в село Богун-Городок, в Краснояружском — в села Демидовка, Поповка и Прилесье. В Грайворонском городском округе мера затронет село Безымено и поселок Горьковский, а в Шебекинском — поселки Красное, Ленинский и Первомайский, а также хутора Мухин и Панков.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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