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13:12, 18 июля 2024Моя страна

Раскрыто лучшее направление для серфинга в России

«Яндекс.Путешествия» назвали Сочи лучшим местом для серфинга

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Сочи называли одним из самых благоприятных мест для серфинга в России. Об этом сообщают эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия», их рейтинг лучших серф-спотов поступил в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают специалисты, Черное море удачно тем, что кататься здесь можно круглый год. «Летние месяцы идеально подходят для новичков, а опытные серферы могут отправиться в путешествие в осенне-зимний период, когда волны достигают пяти метров и выше», — говорится в материале.

Также в списке оказалось Балтийское море в Калининграде, которое тоже предоставляет возможность заниматься серфингом круглый год. «Начинающим серфингистам рекомендуется приезжать с мая по октябрь, когда волны не слишком высокие. Самые популярные точки находятся в Зеленоградске, Балтийске и Светлогорске», — поясняют эксперты.

Еще одним удачным местом для серфинга считается Финский залив — рядом с Петербургом есть несколько спотов, где можно попробовать этот вид спорта. Среди них — поселок Солнечное, мыс Флотский, пляжи «Ласковый» и пансионат «Дюны», а еще Ладожское озеро.

Также в рейтинг попали Баренцево море (Кольский полуостров), который только начал развиваться для серфинга, и Тихий океан (Камчатка), главным спотом которого считается Халактырский пляж.

Ранее эксперты сервиса назвали лучшие места, чтобы спрятаться от жары. Самым выгодным направлением для «прохладительных поездок» специалисты назвали Уфу — например, озера Кашкадан, Солдатское, — средняя стоимость проживания там составляет 2164 рубля.

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      Марк Успенский
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