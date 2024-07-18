Харьковская ВГА: наемники ВСУ совершают военные преступления в регионе

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили более 50 военных преступлений в Харьковской области. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Центром фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области уже зафиксировано свыше полусотни эпизодов военных преступлений, совершенных иностранными наемниками на территории Харьковской области», — заявил Лисняк.

По его словам, иностранные граждане французского происхождения совершали акты сексуального насилия и похищения женщин в селах Глубокое и Лукьянцы.

Помимо этого, бойцы националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) и французские наемники совершали рейды в село, чтобы совершить конфискацию личного имущества жителей по фиктивным обвинениям.

Ранее стало известно, что более 30 иностранных наемников ВСУ было уничтожено в Харьковской области начиная с мая текущего года. По словам Лисняка, их тела перевозят на вертолетах в западные части страны в режиме секретности.