В МИД рассказали о планах открыть генконсульство России в Армении

Захарова: Россия планирует открыть генконсульство в Сюникской области Армении

Россия настроена на скорейший запуск работы генконсульства РФ в Сюникской области Армении. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила во время брифинга, запись которого доступна на YouTube.

По ее словам, общими усилиями сторон Москве и Еревану удалось продвинуться в этом направлении. Она также добавила, что в России ожидают от Армении «дальнейших шагов, в том числе с учетом принятого в дипломатической практике принципа паритета и взаимности».

Ранее Захарова сообщала, что запланированные на 15-24 июля учения Армении и США Eagle Partner подрывают механизмы сотрудничества Еревана с Москвой в области безопасности. По ее мнению, подобные шаги ведут к получению Западом дополнительных рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику республики.