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13:18, 18 июля 2024Мир

В МИД России оценили возможность смены позиции США по России и Украине после выборов

Рябков: Москва не видит возможности смены позиции США по Украине после выборов

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Москва не видит возможности смены позиции США по Украине или американской политики в отношении России после президентских выборов. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

«Нет признаков того, что какая-либо из двух системных партий в этом государстве изменит свой подход, проявит больший здравый смысл применительно к происходящему на Украине и вокруг нее», — отметил замглавы МИД России.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне сформировался «двухпартийный антироссийский консенсус».

Ранее американская разведка заявила, что якобы Россия пытается повлиять на выборы президента страны. По его словам, Россия «начала попытки повлиять на некоторые группы избирателей» и «очернить конкретных» политиков. Кого именно и каким образом российская сторона хочет очернить, не сообщается.

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      Лина Пивоварова
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