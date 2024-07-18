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18:47, 18 июля 2024Силовые структуры

В Москве запретили продажу туалетной бумаги с рисунком купюры в 1000 рублей

В Москве суд запретил продажу туалетной бумаги с рисунком купюры в 1000 рублей

Фото: Unsplash

В Москве суд запретил продажу туалетной бумаги с рисунком купюры в 1000 рублей. Об этом сообщает «КП».

Решение принято по иску прокурора Олега Алыпова, в котором он указал, что на банкноте изображен памятник князю Ярославу Мудрому. Его почитает Русская православная церковь, отметил прокурор и напомнил, что князь был причислен к лику святых. В связи с этим истец посчитал, что изображение тысячерублевой купюры на туалетной бумаге оскорбляет религиозные чувства верующих.

Суд встал на сторону прокурора и удовлетворил его иск.

Издание отмечает, что после судебного решения туалетная бумага стала исчезать из интернет-магазинов.

Ранее 18 июля сообщалось, что в России импортозаместили смываемую втулку — первую в стране туалетную бумагу с такой отечественной разработкой выпустила на рынок «Архбум тиссью групп».

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      Любовь Ширижик
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