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17:59, 18 июля 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву Херсонщине потребовали предупреждать о визитах заранее

Херсонская ОВА потребовала от международных организаций предупреждать о визитах

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представители международных организаций должны заранее предупреждать о своих визитах на подконтрольную Украине территорию Херсонской области. Об этом заявила украинская Херсонская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

В Херсонской ОВА сослались на распоряжении от 28 марта этого года о необходимости для представителей международных организаций и субъектов заблаговременно сообщать о запланированном визите. Иностранные представители должны заполнять соответствующую форму не позднее, чем за три дня до прибытия.

«Решение распространяется исключительно на представителей международных организаций и субъектов», — подчеркивается в сообщении. Также украинские чиновники потребовали от участников международных делегаций следовать строго указанному маршруту.

Ранее среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне зафиксировали вспышку желудочно-кишечной инфекции. Как сообщалось, 80 военнослужащих 123-й бригады ВСУ, расквартированной на правом берегу Днепра, оказались в критическом состоянии.

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      Юрий Леонов
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