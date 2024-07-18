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14:13, 18 июля 2024Экономика

В России нашли способ справиться с рисками массовых отравлений

«Известия»: ФНС будет предупреждать Роспотребнадзор о незаконном общепите

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

После массового отравления россиян ботулотоксином в Роспотребнадзоре нашли способ справиться с рисками новых подобных случаев. С 1 марта 2025 года ведомство будет получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) сведения о новых участниках рынка общепита. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на поправки в закон «О применении контрольно-кассовой техники».

Как следует из законодательных изменений, в Роспотребнадзоре будут получать сведения различного рода. Речь идет в том числе об адресе регистрации касс новых организаций и дате пробития первого чека. Соответствующие поправки подготовили в Министерстве финансов (Минфине).

По действующим правилам, уведомлять надзорную службу о начале работы на российском рынке должны заведения общепита, розничная торговля, пищевые производства. Однако, как подчеркнули в пресс-службе федеральной службы, в настоящее время не все юридические лица и индивидуальные предприниматели раскрывают подобную информацию. Новая мера, как ожидается, поможет бороться с вызывающими подозрения предприятиями и компаниями в сфере общепита.

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Ранее газета «Известия» со ссылкой на результаты проведенного эксперимента сообщила о высокой доле непригодных к употреблению блюд из сервисов готовой еды с доставкой. Так, в 62,5 процента подобных блюд выявили недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Нарушения выявили в ряде категорий блюд из «Тануки», Grow food, Level kitchen, «Шоколадницы», «Яндекс. Лавки» и «Вкусвилла».

При этом в «Яндекс. Лавке» усомнились в правильности проведения исследований, но все равно сняли проверенную в «Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» продукцию с продажи. Аналогичные образцы компания отправила в независимую аккредитованную лабораторию.

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      Анатолий Акулов
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