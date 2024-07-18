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09:44, 18 июля 2024Россия

В России ребенок мигрантов избил подростка со словами «интересно будет» и поплатился

В России сын мигрантов избил подростка, его семье аннулировали вид на жительство

Фото: Олег Богданов / ТАСС

В Барнауле ребенок мигрантов избил подростка на видео. Позже и он, и его семья поплатились за это, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

В ролике подросток говорит в камеру: «Интересно будет, снимай». После этого он, несмотря на возглас «не надо» плюет в стоявшего рядом сверстника и бьет его.

Позже тот же ресурс опубликовал еще одно видео, участниками которого стал не только 14-летний подросток, но и его родители. За поступок сына пришлось отвечать всей семье мигрантов — им аннулировали ранее выданный вид на жительство и обязали покинуть Россию в течение 15 суток.

Примерно в то же время в Волгограде другие мигранты поплатились за мат в адрес участника специальной военной операции. Они обругали ветерана на улице в ответ на сделанное им замечание. После этого, по словам бойца, один из них получил 15 суток ареста, а еще одного иностранца депортируют из России.

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      Алан Босиков
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