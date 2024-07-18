ФАС: банки стали реже рекламировать кредиты из-за требований указывать ПСК

Банки в России стали реже рекламировать кредиты. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщает газета «Известия».

По словам первого вице-президента Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елены Решетовой, количество рекламы займов сократилось из-за требований об указании диапазона предельной стоимости кредита (ПСК). Представители рынка сейчас ищут оптимальное соотношение между соблюдением закона и сохранением привлекательности продуктов, добавила директор департамента коммуникационной политики Выберу.ру Анна Романенко. Банки все чаще не указывают процентные ставки и делают акцент в продвижении кредитов на сумме или сроке выдачи.

Сильнее всего новые требования затронули рынок наружной рекламы — вместо нее банки стали продвигать кредиты в мобильных приложениях банков или во всплывающих окнах. Многие переквалифицировались на рекламу кредитных карт.

Банк России обязал кредитные организации раскрывать заемщику ПСК на первой странице кредитного договора, и делать при этом прозрачными все платежи, без которых финорганизация не выдаст кредит — например, страховку, платные SMS-оповещения или другие дополнительные услуги. Для кредитных карт необходимо будет указывать диапазон ПСК: минимальное значение будет раскрывать стоимость использования карты в безналичном формате, максимальное — при снятии с нее средств. Также все сведения должны указываться и в рекламе.