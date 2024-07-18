В России власти связали гигантского червя-паразита из водопровода с оппозицией и СВО

Власти села под Волгоградом обвинили жительницу в связи с оппозицией из-за червя

Власти села Горноводяное под Волгоградом обвинили жительницу Светлану Яшину в связи с оппозицией из-за найденного ею в воде из водопровода огромного червя-паразита. Об этом сообщает портал V1.RU.

По сообщению издания, женщина пожаловалась на качество воды и сообщила, что перед купанием ребенка заметила в ванне гигантского червя-волосатика. Она сфотографировала паразита, однако администрация села отказывается признавать проблему с водой и заявляет, что Яшина не поддерживает президента России Владимира Путина и не участвует в общественных работах.

«У них совсем другие ценности. (...) На общественных работах, уборках территории мы их не видим, как и помощи от них. Они дезорганизуют нашу жизнь. Поэтому и придумывают всякое», — заявила глава поселка Ирина Горшкова. Она связала заявления жительницы о черве со специальной военной операцией и вредом, который действия Яшиной могут принести России.

«Это только на руку недоброжелателям», — подчеркнула Горшкова.

Ранее мэр Невинномысска Михаил Миненков призвал жителей города «не скулить» из-за отключений электроэнергии, заявил, что в условиях СВО жители приграничных районов страны также живут без света и напомнил, что бабушки «свечи и спички копили в мешках в сенцах».