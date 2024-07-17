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13:51, 17 июля 2024Россия

Мэр фразой «хватит уже скулить» отреагировал на недовольство россиян

Мэр Невинномысска Миненков призвал жителей города не скулить из-за проблем

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мэр Невинномысска Михаил Миненков призвал жителей города не жаловаться из-за проблем с электричеством в городе и произнес фразу «хватит уже скулить». Его комментарий приводит издание «Подъем».

По словам чиновника, недовольство жителей города объясняется тем, что в Невинномысске «много людей и много мнений», а часть жителей города слишком привыкли к хорошим условиям жизни.

«Я написал же, что хватит уже скулить, какие-то тепличные мы стали. Поезжайте в Шебекино, посмотрите, как они там без света живут», — отреагировал на недовольство граждан Миненков.

Днем ранее чиновник опубликовал запись, в которой напомнил жителям Невинномысска о временах, когда бабушки «свечи и спички копили в мешках в сенцах», и привел в пример жителей приграничных российских областей, которые, несмотря на проблемы с электричеством, поддерживают армию и флот.

Миненков получил скандальную известность после ряда заявлений и поступков. Так, бюджетники города обвиняли мэрию в том, что та заставляет их слушать шансон, затем мэра заметили на вручении сертификатов молодоженам в резиновой перчатке. Также Миненков советовал мужчинам пахать ради демографии, сравнивал Невинномысск с «обоссанным Марселем» и называл жителей города врунами.

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      Марк Леонов
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