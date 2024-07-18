В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями

СК РФ возбудил уголовное дело об обмане робота на торгах иностранными акциями

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении инвесторов, которые манипулировали ценами на торгах иностранными акциями. Об этом со ссылкой на материалы дела и знакомых с разбирательством источников пишет РБК.

Отмечается, что как минимум два человека, Зинченко В.И. и Кулешов С.П., в 2022 году смогли обмануть торгового робота, принадлежащего американской финансовой компании W-Empirical Holding, что привело к убыткам последней более чем на 150 миллионов рублей. Подозреваемые совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями через брокера «Фридом Финанс» (с октября 2022 года — «Цифра брокер») и еще одну неустановленную финансовую организацию.