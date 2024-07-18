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12:25, 18 июля 2024Россия

В российском городе уничтожат взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны

В Севастополе уничтожат взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Севастополе специалисты уничтожат взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в уничтожении боеприпаса примут участие сотрудники специализированного отряда главного управления МЧС России по городу Севастополю.

«Если услышите громкие звуки, не переживайте! Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности», — написал чиновник.

Ранее стало известно, что на дне Енисейского залива в Красноярском крае обнаружили пароход «Тбилиси», подорвавшийся на мине в годы Великой Отечественной войны. Как рассказал возглавлявший экспедицию глава местного отделения РГО Максим Миронов, сейчас верхние надстройки «Тбилиси» уже утрачены.

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      Никита Абрамов
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